PSG - Kylian Mbappé n'a plus marqué en Ligue des champions depuis décembre 2019

Le Paris Saint-Germain s'est imposé ce mardi soir (1-0) face au RB Leipzig au terme d'un match très laborieux. Si Neymar a mis fin grâce à son pénalty à sa série de six matchs sans marquer, Kylian Mbappé est une nouvelle fois resté muet lors de cette 4ème journée.

L'international français n'a plus inscrit le moindre but en Ligue des champions depuis le 11 décembre 2019 et la réception de Galatasaray au Parc des Princes (5-0). Cela fait donc huit matchs de suite et 619 minutes de jeu consécutives que l'attaquant parisien n'a plus trouvé le chemin des filets dans la prestigieuse compétition européenne. Souhaitons pour le champion du monde 2018 qu'il parvienne à marquer le 2 décembre prochain Old Trafford ou le 8 face à Başakşehir pour ne pas qu'il reste sur une année complète sans but en coupe d'Europe.