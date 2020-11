PSG - Kylian Mbappé nommé pour remporter le titre de joueur du siècle !

Voilà une nomination qui risque d'en surprendre plus d'un. Les Globe Soccer Awards, une cérémonie qui se déroule aux Emirats Arabes Unis et organisée par l'association européenne des clubs (ECA) et celle des agents (EFAA), a dévoilé la liste des 28 joueurs nommés pour le titre de joueur du siècle, de 2001 à 2020. Parmi ces glorieux noms, on retrouve Kylian Mbappé, âgé de seulement 21 ans. Son coéquipier au PSG Neymar est aussi nommé, comme Zinédine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Ronaldinho....

LES 28 JOUEURS NOMMÉS POUR LE TITRE DE JOUEUR DU SIÈCLE

Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic.