PSG - Kylian Mbappé positif au coronavirus

Alors qu'il devait disputer le deuxième match de Ligue des Nations avec les Bleus contre la Croatie, Kylian Mbappé a été testé positif au coronavirus. L'attaquant du PSG va quitter le groupe France et manquer les matchs contre Lens et Marseille prévus cette semaine.

Mauro Icardi, Neymar, Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos, Angel Di Maria et désormais Kylian Mbappé. Sept joueurs du Paris Saint-Germain sont positifs au coronavirus. Le bilan est lourd et plutôt préoccupant pour un club décimé avant ses deux premiers matchs de Ligue 1 contre le RC Lens et l'Olympique de Marseille (10 et 14 septembre).

Sept Franciliens potentiellement titulaires et qui devront renoncer au choc face à l'OM dimanche notamment. Déclaré asymptomatique, le gamin de Bondy (21 ans) va quitter ses partenaires ce soir ou demain pour être mis à l'isolement chez lui dans la capitale. Après Steve Mandanda, voici le second joueur à partir de Clairefontaine.

Pour Mbappé, la sentence est bien dure à encaisser, bien qu'il n'était pas censé débuter le second match de l'équipe de France en Ligue des Nations contre la Croatie (demain à 20h45). Le prodige est quoiqu'il arrive privé de compétition pour deux semaines. Le coronavirus n'a pas fini de faire des dégâts et de pénaliser les équipes touchées alors que les compétitions comment à reprendre vie.