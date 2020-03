PSG - Kylian Mbappé présent à l'entraînement

Ce mercredi matin, les joueurs du PSG avaient rendez-vous au Camp des Loges pour une petite séance d'entraînement (et de mise en place tactique) avant le match de ce soir face à Dortmund (8e de finale retour de Ligue des Champions). Et bonne nouvelle pour Thomas Tuchel et les supporters parisiens : Kylian Mbappé a pointé le bout de son nez à l'entraînement, lui qui a raté les deux dernières séances en raison d'une angine carabinée. Le Français devrait donc être bien présent dans le groupe parisien pour l'affiche face aux Allemands.

