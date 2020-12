PSG - Kylian Mbappé réagit à son 100ème but avec Paris

Il est enfin là le 100ème but de Kylian Mbappé avec le PSG. L'attaquant français de 21 ans, qui n'avait pas marqué depuis trois matchs (Leipzig, Bordeaux et Manchester United), a enfin retrouvé le chemin des filets, ce samedi soir à la Mosson. Le Parisien est entré en jeu à la 78ème minute avant de marquer dans le temps additionnel, sur une offrande de Kurzawa. Si ce n'est pas le but le plus compliqué qu'il a eu à marquer avec les Parisiens, il est toutefois symbolique puisque c'est son 100ème chez les Rouge-et-Bleu.

Après la rencontre, Kylian Mbappé a réagi sur Twitter. "100 buts pour le PSG. Un sentiment de fierté incroyable. Un grand merci à tous mes coéquipiers, le club, mes proches et bien sûr vous les fans pour votre soutien" a-t-il écrit. Le tout accompagné d'une image de lui embrassant le blason francilien.