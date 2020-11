PSG - Kylian Mbappé rend hommage à Diego Maradona

Kylian Mbappé, comme tous les amoureux du foot, a évidemment été touché par la mort de Diego Maradona (60 ans), décédé tragiquement ce mercredi d'un arrêt cardio-respiratoire. L'attaquant du PSG a tenu à rendre hommage à El Pibe de Oro. "Repose en paix Légende. Vous resterez à jamais dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que vous avez donné au monde entier. P*tain d'année 2020".

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world 🙌🏽🙏🏽❤️



AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2