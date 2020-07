PSG - Kylian Mbappé répond au message de soutien stéphanois

Sorti sur blessure lors de la première mi-temps de la finale de coupe de France face à Saint-Etienne, Kylian Mbappé a créé une vague d'inquiétudes concernant sa cheville. En béquilles lors de la célébration du treizième sacre du PSG dans la compétition, le champion du monde n'a pas encore donné de nouvelles sur son état physique.

Mais le prodige de Bondy a souhaité répondre positivement au message de soutien de l'ASSE sur Twitter. Percuté par le tacle d'un Loic Perrin exclu, Mbappé est sorti en pleurs de la pelouse du stade de France, et passera des tests médicaux pour en savoir plus sur sa blessure, à une semaine de la finale de la coupe de la Ligue contre Lyon (le 31 juillet), et trois semaines du quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta.