PSG - Kylian Mbappé sort blessé

Après Thilo Kehrer quelques minutes plus tôt, c'est Kylian Mbappé qui a dû céder sa place, après moins d'une demi-heure de jeu, dans la finale de Coupe de France entre le PSG et l'ASSE. Victime d'un tacle non-maîtrisé de Loïc Perrin, exclu après usage du VAR, le jeune attaquant parisien (21 ans) a été touché à la cheville droite et a quitté la pelouse en boitillant, remplacé par Pablo Sarabia. Inquiétant, à une semaine de la finale de Coupe de la Ligue contre l'OL, et à une vingtaine de jours du retour en Ligue des Champions...