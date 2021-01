PSG - L'adjoint de Mauricio Pochettino juge les dernières prestations de Kylian Mbappé

En difficulté ces derniers jours, puisqu'il n'a pas marqué depuis 4 matchs, Kylian Mbappé prend ses marques petit à petit sous les ordres de Mauricio Pochettino.

En raison de l'absence de Mauricio Pochettino, touché par le coronavirus, Jesus Pérez, l'adjoint de l'entraîneur argentin, s'est présenté en conférence de presse pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 2 parisien, qui était déjà sur le banc samedi face à Angers, a évoqué le rôle de Kylian Mbappé pour le nouveau staff technique.

"Comme je l'ai dit après Angers: Kylian est un joueur important pour nous et a contribué à notre victoire. Depuis notre arrivée nous lui avons demandé de faire différentes choses durant les matchs, pour mettre à profit ses qualités et celles de ses équipiers. C'est le meilleur buteur du championnat, il a six passes décisives, il s'entraîne dur et a le désir de progresser. Tout le monde peut faire mieux mais on est très content de son investissement. Il a eu une bonne semaine au niveau de sa récupération. Nous espérons qu’il va montrer à quel point il est un joueur-clé" explique-t-il.

Jesus Pérez a ensuite évoqué les consignes données au numéro 7, qui n'a toujours pas marqué en 2021, face à Angers : "Durant le match, nous lui avons demandé de modifier son rôle. Il a commencé sur le côté gauche, et pendant la partie il a bougé vers l'axe, en fonction du jeu. Mauricio était en communication avec nous, c'est lui qui a décidé de le faire passer dans l'axe". Kylian Mbappé prend donc ses marques, petit à petit, au sein de ce nouveau PSG.