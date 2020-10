PSG - L'agent de Danilo revient sur le transfert à Paris

À la recherche d'une sentinelle, le PSG a trouvé son bonheur le dernier du jour du mercato en s'attachant les services de Danilo Pereira (29 ans). Daniel Lorenz, l'agent de l'international portugais est revenu sur ce transfert de Porto à Paris pour Goal.

Son nom avait déjà était associé à Paris quand Antero Henrique, ancien du FC Porto, était directeur sportif du PSG. Après plusieurs années d'approches, le milieu de terrain de la Seleção portugaise, Danilo Pereira a enfin signé à Paris.

"Déjà la saison dernière, j'avais écrit à Leonardo au sujet de Danilo car je pensais qu’il pouvait être un bon joueur pour le PSG, a expliqué son agent. Ça n'avait pas été possible, du coup cette année je suis revenu à la charge. Mais là encore, on m'a répondu : "Merci, mais pour l'instant nous n'avons pas besoin de lui." Jusqu’à la semaine dernière, on n'avait pas de nouvelles."

Danilo voulait un club ambitieux

Qu'à cela ne tienne, Daniel Lorenz et son joueur décident d'insister et de revenir à la charge. "On recherchait une bonne équipe dans un top club et on s’est dit que nous allions lancer la deuxième vague pour voir quel club pourrait prendre Danilo.Les dirigeants du PSG connaissaient les qualités de Danilo évidemment, mais peut-être qu'ils n'avaient pas conscience qu’avec cette pandémie et le fair-play financier cela pourrait pousser certains clubs à vendre. Ces conditions associées au timing ont facilité le deal, car Danilo sortait de cinq saisons à Porto, dont la dernière avec le doublé coupe-championnat. Il avait besoin d'autre chose, dans une ligue plus compétitive, avec plus d’ambitions. Et le PSG avait tout ça."

Pour rappel, Danilo Pereira est prêté avec une option d'achat, quasi automatique, fixée à 16 millions d'euros. Il pourrait connaître son premier match avec Paris lors du déplacement à Nîmes le 16 octobre prochain.