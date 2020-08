PSG - L'agent de Thiago Silva taille un costard à Unai Emery

De tous les entraîneurs qu'il a côtoyés au PSG, Unai Emery est évidemment celui avec qui Thiago Silva a eu le moins d'affinités. Son agent confirme dans les colonnes de L'Equipe. "Il s'est bien entendu avec tous les entraîneurs. Il avait une affection particulière pour Tuchel et Ancelotti, s'entendait bien avec Blanc. Unai Emery, c'est autre chose. Le PSG a perdu deux ans le jour où il l'a recruté", balance Paulo Tonietto. "Son problème est qu'il a du mal à manager les stars. À Paris, ce sont les joueurs qui ont résolu la situation après l'histoire du penalty entre Neymar et Cavani. Quand il est allé à Arsenal, le premier joueur avec qui il s'est fâché, c'est Özil... C'est un bon coach pour jouer la Ligue Europa, pas la Ligue des champions. Le costume était trop grand pour lui."

Emery, qui entraîne désormais Villarreal, serait coupable de tous les maux du PSG entre 2016 et 2018, à en croire le représentant d'O Monstro. "Le premier responsable de la remontada, c'est Emery. C'est lui qui avait mis sur le banc Di Maria (incertain avant le match). Dès qu'il est entré en jeu, l'équipe a mieux joué avant l'écroulement final. Et le 1-3 contre le Real Madrid (8es de finale aller 2018) ? Emery a fait de mauvais changements en faisant passer Alves au milieu pour faire entrer Meunier ; dans le même temps, Zidane faisait entrer Asensio, qui a été décisif. Il a été un terrible entraîneur pour le PSG", résume enfin Tonietto. "S'il y avait eu un coach d'une autre trempe pendant ces deux ans, le PSG aurait déjà remporté la C1."