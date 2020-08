PSG - L'agent de Thiago Silva vide son sac et dézingue Leonardo

L'agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto, a dégommé Leonardo concernant le départ de son poulain après huit ans passés au club.

Paulo Tonietto, l'agent de Thiago Silva, a profité d'un entretien avec L'Equipe pour vider son sac concernant le départ de son joueur du PSG. Le représentant explique, ainsi, que Leonardo, le directeur sportif, a contacté le défenseur brésilien la semaine dernière pour évoquer une potentielle prolongation d'une saison mais il s'y est pris beaucoup trop tard. En effet, O Monstro (35 ans) avait déjà donné son accord à Chelsea.

"Thiago n'espérait plus car Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu'il ne souhaitait pas le prolonger. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ?" explique Tonietto. "Dans un club, le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble. Ce n'était pas le cas. Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi, même s'il n'avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant."

"Thiago a été affecté par l'attitude de Leonardo"

L'agent d'O Monstro explique, ensuite, que Leonardo n'a jamais pris la peine de négocier avec le clan Silva. "On n'a jamais parlé d'argent ni de durée de contrat. Jamais. Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui. Rien de plus. Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo. Très affecté. Dès le début, Leonardo aurait dû l'appeler et lui dire : "On te propose un an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu seras titulaire'', et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu'il a fait pour le PSG".

Arrivé à Paris en 2012, T.Silva a tout remporté avec le PSG et a même profité de cette dernière campagne de LDC pour atteindre la finale. Une première dans l'histoire du club. "Il a construit une histoire avec le PSG. Il fut un des premiers joueurs à accepter ce projet. Il est tombé amoureux du club, de la ville, était devenu citoyen français. Son souhait avait toujours été de rester. Il va quitter beaucoup de gens qu'il aimait beaucoup. Le président Nasser (al-Khelaïfi), un gentleman, Jean-Claude Blanc (directeur général délégué), ses coéquipiers... Ces huit dernières années, ils ont remporté presque tout ce qu'ils ont disputé sur le plan national. Il ne leur a manqué que la Ligue des champions. S'ils avaient remporté cette finale, ç'aurait été un bilan parfait. Thiago est très fier de tout ce qu'il a accompli". Le bilan est donc presque parfait, contrairement à la fin de l'aventure avec Leonardo...