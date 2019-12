PSG - L'anecdote savoureuse de Pablo Sarabia sur Keylor Navas

Dans un entretien plein de franchises au micro de la radio espagnole Onda Cero, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Pablo Sarabia a dressé un premier bilan de ses six premiers mois et fait part de ses relations avec chacun de ses partenaires au sein du club de la capitale. Arrivé cet été en provenance du FC Séville, le joueur s’éclate sur le terrain (4 buts, 5 passes décisives toutes compétitions confondues) et en-dehors, comme en témoigne son anecdote sur Keylor Navas.

"L’autre jour, lors d’un dîner, Keylor Navas m’a dit qu’il savait couper les cheveux. C’est lui m’a fait ma dernière coupe. Keylor m’a agréablement surpris. C’est un super mec, un de ceux qui cimentent une équipe" a-t-il livré à propos du Costaricain (33 ans), fraîchement débarqué à Paris en provenance du Real Madrid, auréolé de trois titres de Ligue des Champions. Déjà élogieux à l’égard de "la bonne ambiance du vestiaire parisien", l’Espagnol tire un "bilan positif" de sa première partie de saison.