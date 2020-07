PSG - L'Atalanta ? Un tirage loin d'être évident pour Tuchel

Au sortir du festival réalisé par son équipe face au Havre AC (0-9, résumé), ce dimanche soir en amical, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est brièvement revenu sur le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des Champions. À l'occasion des quarts de finale de la compétition, le 12 août prochain, les Rouge-et-Bleu défieront l'Atalanta Bergame, équipe la plus en forme de la Serie A italienne. Un tirage loin, très loin d'être évident pour le technicien allemand.

"Ça va être compliqué mais ce n'est pas une surprise. On va jouer les quarts de finale. Ce sont huit équipes qui veulent gagner ce tournoi. Ça va être un match très difficile, très serré parce qu'ils ont beaucoup de qualités. C'était absolument clair pour moi. On a vu contre la Juventus (2-2) samedi, c’est une équipe très équilibrée, très offensive, très physique", a commenté Thomas Tuchel, et d'assurer que son équipe va suivre une feuille de route déjà toute tracée : "Ce n’est pas le moment de perdre la tête avec ce match. Le défi, c’est d’arriver à Lisbonne avec deux titres, de préparer ce match contre Saint-Etienne (finale de la Coupe de France, le 24 juillet). C’est le seul match que j’ai en tête. Après, ce sera Lyon (finale de la Coupe de la Ligue, le 31 juillet). On aura ensuite douze jours pour préparer Bergame".