PSG - L'attitude de Cavani divise les ultras parisiens

Parti libre de tout contrat le 30 juin dernier, Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du club, n'aura pas fait ses adieux au Paris Saint-Germain et au Parc des Princes. L'Uruguayen, qui n'a toujours pas trouvé de contrat, a refusé de prolonger l'aventure de quelques semaines avec le PSG pour disputer les dernières rencontres de la saison (coupes nationales + Ligue des Champions). Et cette attitude divise au sein du Collectif Ultra Paris, représenté par Romain Mabille. Interrogé par RMC Sport, ce dernier a confié que les supporters n'ont pas compris le comportement de l'idole du Parc.

"Le départ de Cavani, on le vit mal parce qu’on a une vraie relation avec lui. Et on se demande pourquoi ce silence par rapport à nous, même si on a compris pourquoi il quitte le club. Ça divise entre nous, poursuit Mabille. Certains comprennent, d’autres non. Est-ce qu'on aimerait lui rendre hommage? Pour pouvoir lui rendre hommage, il faudrait que lui soit ok déjà, qu’il vienne au Parc, et qu’on ait un contact avec lui. Mais là, il a fermé les portes, il s’est isolé et ne communique pas. Difficile de rendre hommage à quelqu’un qui n’est pas là et qui ne veut pas... S'il venait à s’exprimer, ça ferait plaisir à beaucoup de gens et ça serait une fin plus belle que ce qu’il se passe actuellement" a-t-il déclaré.