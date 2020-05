PSG - L'avenir de Thomas Tuchel est scellé

Thomas Tuchel n'a plus de souci à se faire sur son avenir à court terme. D'après L'Equipe, l'entraîneur allemand (46 ans) a reçu la garantie de ses dirigeants qu'il sera toujours l'entraîneur du Paris St-Germain la saison prochaine. Or, le quotidien sportif précise que ce n'était pas assuré il y a encore quelques semaines, notamment après la défaite à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (2-1). Neymar et ses coéquipiers ont redressé la barre au retour, avec une victoire 2-0 synonyme de qualification pour les quarts, et le bilan sportif de cette saison tronquée reste assez flatteur pour Tuchel et sa bande.

Au-delà de l'aspect purement sportif, la direction parisienne aurait eu du mal à rompre le contrat de son coach, qui court jusqu'en 2021. Une telle décision aurait coûté près de 10 millions d'euros, une perte qu'il valait mieux éviter dans le contexte actuel.