PSG - L'échange Leandro Paredes - Emre Can bientôt finalisé ?

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’échange Emre Can - Leandro Paredes serait sur le point de se concrétiser à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. Les récentes performances de l’Argentin de 25 ans n’ont pas convaincu les dirigeants parisiens qui souhaitent toujours le céder cet hiver. Au contraire d’Emre Can qui ne joue toujours pas à la Juventus, le milieu de terrain vient d’enchaîner 4 matchs en tant que titulaire. Selon La Stampa, les Transalpins avanceraient à grand pas dans ce dossier et souhaiteraient conclure l’échange au plus vite.