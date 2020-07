PSG - L'émotion de Thiago Silva pour ses adieux au Parc des Princes

Titulaire face au Celtic Glasgow ce mardi (victoire 4-0), Thiago Silva a disputé son dernier match au Parc des Princes. Arrivé en 2012 en provenance du Milan, le défenseur brésilien (35 ans), qui ne sera pas prolongé à l'issue de son contrat, rallongé jusqu'à la fin de la saison en cours, est allé saluer une dernière fois les supporters présents en tribunes, qui l'ont ovationné à plusieurs reprises. "Bien sûr, il y a beaucoup d'émotion", a réagi Silva au micro de BeIN Sports. "Je me rappelle bien aussi la dernière fois que j'ai joué au Maracana avec Fluminense, c'était difficile les derniers jours. Mais l'histoire n'est pas finie et il y a encore beaucoup à faire, il y a trois coupes à aller chercher. Il faut continuer à travailler. J'espère sortir par la grande porte, c'est mon objectif en ce moment."

"Quand j'ai signé, je n'imaginais pas du tout rester huit ans. C'est beaucoup", a poursuivi l'Auriverde, au bord des larmes. "C'est une histoire que j'ai créée, je suis très heureux pour ça. Mes enfants ont grandi ici en France et j'ai grandi aussi, pas seulement comme joueur mais aussi comme homme. Le respect que le club m'a donné, tous les joueurs et le staff, c'est pour moi le plus important."