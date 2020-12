PSG - L'énorme coup de gueule du père de Neymar après sa nouvelle blessure

Très calme ces derniers temps sur les réseaux sociaux, Neymar Senior, le père de Neymar, a adressé un message cinglant sur Instagram après la blessure de son fils lors de PSG-OL. Le Brésilien de 55 ans s'est tout simplement indigné de la faute de Thiago Mendes, qui a finalement conduit à la sortie en pleurs du Parisien sur une civière.

"Putain...jusqu'à quand ? On a tellement parlé de ça, on a tellement souligné ces excès de violence ! Pourquoi ne pas l'arrêter au débût, à la première faute, pourquoi attendre la 7ème, 8ème, 9ème ? Il y a besoin d'aller vérifier la VAR pour voir que c'est un rouge ? Il y a besoin de la VAR pour comprendre que c'est un acte violent ? Il y a besoin que quelqu'un soit blessé pour avoir une attitude honnête ? Un joueur fait un tacle irresponsable, violent, de côté, à travers l'intégrité physique d'un autre, sans aucune possibilité de défense... On ne prend pas les mesures nécessaires durant tout le match, pendant lequel Neymar a souffert de la traditionnelle douzaine de fautes, toujours violentes, ce qui fait que l'on alimente ce genre de joueurs et ce genre d'attitudes. Continuons et le football va réellement perdre beaucoup... JUSQU'À QUAND LA VICTIME SERA FAUTIVE ?? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui a l'opportunité de protéger... ahhh Qu'est-ce que l'on peut faire...? Que Dieu prenne soin de toi" a-t-il écrit.