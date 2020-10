PSG - L'énorme coup de pression de Leonardo à Thomas Tuchel

Au PSG, on lave le linge sale en public. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a remonté les bretelles de Thomas Tuchel face aux médias.

Il y a eu du spectacle au Parc des Princes ce vendredi, que ce soit sur le terrain avec la large victoire du PSG (6-1) sur Angers ou en conférence de presse. En effet, Leonardo, le directeur sportif parisien, est sorti du silence face aux médias et il avait visiblement des choses à dire. Le dirigeant parisien a, en effet, rappelé violemment à l'ordre son entraîneur Thomas Tuchel, qui ne cesse de se plaindre sur le mercato.

En clair, Leonardo reproche à l'Allemand ses nombreuses critiques sur l'absence de recrues. "Moi, le club n’avons pas aimé les déclarations de Thomas Tuchel sur le mercato. Dans les moments qu'on vit, il y a des situations vraiment très graves. Ne pas comprendre cette situation... On va voir en interne comment on fait. Là, c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a pas de souci. On veut travailler avec des gens qui sont contents d’être là. Si tu décides de rester, tu respectes les décisions du club. Vu le contexte actuel, c’est plus que maladroit”. De quoi relancer les nombreuses rumeurs concernant la mésentente entre les deux têtes fortes du PSG.