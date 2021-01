PSG - L'énorme émotion de Mauricio Pochettino pour son premier titre

Mauricio Pochettino a remporté son premier trophée avec le PSG, ce mercredi, avec le Trophée des Champions. L'entraîneur argentin était énormément ému après la rencontre, comme il l'a déclaré en conférence de presse.

"J’ai ressenti une émotion énorme. C’est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que je ressens. C’est quelque chose de spécial d’avoir partagé tant d’années avec mon staff après l’Espanyol Barcelone, Southampton et Tottenham et d’arriver ici et gagner un titre en si peu de temps. C’est quelque chose d’extraordinaire et très émouvant. Le faire avec le PSG, dans lequel j’ai passé des années, qui m’a fait devenir une meilleure personne et un meilleur joueur, c’est une énorme satisfaction" a-t-il déclaré.