PSG - L'équipe-type de l'histoire du PSG selon Angel Di Maria

Au cours d'une vidéo pour les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a dévoilé son XI historique du club, créé en 1970. L'attaquant argentin a préparé une sacrée équipe puisque l'on compte certains de ses anciens coéquipiers comme David Luiz, Maxwell, Motta ou encore Dani Alves et Salvatore Sirigu. On note aussi Ronaldinho ou encore Pedro Miguel Pauleta. De nombreux supporters ont enfin relevé la présence de Mauricio Pochettino en défense centrale. Le technicien, passé par Paris entre 2001 et 2003, va d'ailleurs être le prochain entraîneur du PSG. De quoi démarrer sur de bonnes bases ?

Le XI historique du PSG selon Di Maria : Sirigu - Alves, Pochettino, David Luiz, Maxwell - Di Maria, Motta, Néné - Ronaldinho - Bianchi, Pauleta.