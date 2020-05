PSG - L'étonnante option envisagée par les dirigeants pour Cavani

En fin de contrat le 30 juin prochain, Edinson Cavani ne sait toujours pas où il continuera sa carrière. Rempilera-t-il avec le Paris SG ? Va t-il relancer les discussions avec l'Atlético de Madrid ? Se laissera-t-il tenté par un retour en Amérique du Sud ? A 33 ans, El Matador bénéficie de plusieurs options et la première semble s'éloigner suite à l'accord trouvé entre le PSG et l'Inter Milan pour l'achat définitif de Mauro Icardi (27 ans). Pourtant, les dirigeants parisiens pourraient bel et bien faire une offre étonnante au meilleur buteur de l'histoire du club.

D'après les informations du Parisien, Cavani pourrait se voir proposer un nouveau contrat de... deux mois ! L'objectif des dirigeants du club de la capitale serait de pouvoir compter sur l'attaquant uruguayen pour les finales des coupes nationales et la suite de la Ligue des Champions en août prochain. Reste à savoir si le buteur de la Céleste acceptera une telle proposition, alors qu'il lui faudra trouver un nouveau club par la suite...