Le PSG s'est qualifié hier soir pour une finale historique en Ligue des Champions. Les joueurs parisiens ont laissé exprimer leur joie en sortant du bus pour rejoindre l'hôtel. Musique à fond, tout le groupe, avec Neymar et Kimpembe en tête, s'est mis a danser et chanter. "On est en finale", hurlaient les champions de France.