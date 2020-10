PSG - L'excuse surprenante de Thomas Tuchel

Hier soir, le PSG s'est incliné à domicile face à Manchester United (1-2). L'entraîneur allemand Thomas Tuchel s'est exprimé sur la rencontre, mais aussi sur l'ambiance d'avant match.

"Avant le match, l'ambiance dans le vestiaire était un peu trop calme et j'ai eu un sentiment un peu bizarre. Normalement, on écoute beaucoup de musique, avec un volume très fort, et ce n'était pas comme ça aujourd'hui, c'était très calme. Ce n'était pas le moment pour dire "c'est quoi ça ?" mais j'ai l'impression que c'était un peu trop calme. J'avais l'impression que nous étions peut-être concentrés et que ce n'était pas à moi de forcer ce genre de choses." a analysé l'Allemand