PSG - L'hypothèse d'une prolongation de Cavani prend du poids !

En fin de contrat en juin prochain et annoncé sur le départ depuis de longs mois, Edinson Cavani pourrait finalement poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain !

En janvier dernier, les discussions entre l'Atlético de Madrid et Edinson Cavani semblaient extrêmement avancées. Finalement, l'attaquant uruguayen et le PSG n'ont pas souhaité mettre un terme à leur collaboration en cours de saison, quitte à ce que le meilleur buteur de l'histoire du club s'en aille gratuitement cet été. Il y a encore quelques jours, cette option était encore la plus plausible, si ce n'est la seule existante. Des clubs comme Penarol, Boca Juniors, São Paulo et l'Atlético de Madrid ont été évoqué comme des destinations possibles pour 'Edi' mais un renversement total de situation pourrait avoir lieu !

Ce samedi soir, L'Equipe avance que l'attaquant de 33 ans pourrait finalement être conservé par le PSG ! Alors que l'économie du football est en péril et que certains clubs vont accuser des pertes de millions d'euros, le temps pourrait jouer en faveur d'Edinson Cavani. En effet, le prix d'achat de son coéquipier en attaque, Mauro Icardi, s'élève à 70M€, une somme conséquente au sortir de la crise. A l'inverse, l'Uruguayen sera gratuit. Ainsi, les dirigeants seraient actuellement en pleine réflexion à ce sujet, d'autant plus que l'entourage du joueur verrait d'un bon oeil une prolongation de contrat à Paris.

De son côté, Cavani a clairement senti le vent tourné en début d'année. Remplaçant durant toute la première partie de saison, il a retrouvé une place de titulaire au sein de l'attaque parisienne, tandis que Mauro Icardi a perdu de son éclat. Reste à savoir quelle est la position de Leonardo et Thomas Tuchel dans ce dossier. Mais ce qui semblait inimaginable il y a encore quelques semaines pourrait finalement se produire : El Matador pourrait rester au PSG !