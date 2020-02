PSG - L'incertitude demeure pour Neymar

Il faudra encore patienter pour savoir si Neymar (28 ans, 13 buts et 6 passes décisives en 14 matches de championnat cette saison) fera, ou non, le déplacement à Amiens avec le groupe du Paris Saint-Germain. À la veille de cette affiche comptant pour la 25ème journée de Ligue 1, programmée samedi après-midi (17h30, Stade de la Licorne), Thomas Tuchel a entretenu le mystère au sujet de sa star brésilienne, blessée aux côtes depuis bientôt deux semaines. "Une décision à son sujet sera prise aujourd'hui, à l'issue de l'entraînement', a indiqué l'entraîneur allemand aux micros de PSG TV.

"On décidera avec le docteur, après des examens au sortir de la séance. Il va faire l'entraînement avec nous. Pourquoi Neymar est sur le terrain à l'entrainement et pas en match ? Parce qu'il est plus protégé pendant l'entraînement. Le risque diminue chaque jour. On décidera de manière collégiale, avec le club, les médecins et le joueur", a précisé Thomas Tuchel lors de son passage en conférence de presse. L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a, par ailleurs, confirmé les retours de Marquinhos, Marco Verratti et Idrissa Gueye, qui seront disponibles pour cette affiche en Picardie, sauf "soucis à l'entraînement aujourd'hui".