PSG - L'UEFA avertit le club pour son comportement face à Dortmund

Malgré l'arrêt des compétitions en Europe en raison de la pandémie de coronavirus, les instances dirigeantes continuent de travailler. Le 26 mars, la commission de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA s'est réunie afin de passer en revue les dernières rencontres s'étant disputées. Le huitième de finale retour entre le Paris SG et le Borussia Dortmund, joué le 11 mars dernier, était donc au programme. Or, le compte-rendu publié ce mardi par l'instance européenne indique que le PSG a reçu un avertissement pour "conduite inappropriée de l'équipe."

Cet avertissement pour le comportement entre dans le cadre de l'article 15.4 du règlement. "Si une équipe nationale ou une équipe d'un club se comporte de manière incorrecte (par exemple, si des sanctions disciplinaires individuelles sont imposées par l'arbitre soit à cinq joueurs ou plus, soit à une combinaison de six joueurs et officiels ou plus – trois joueurs ou plus dans le cas du futsal – durant un match), des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre l'association membre ou le club concerné". Lors de ce match, le Paris SG avait écopé de cinq cartons jaunes, dont quatre dans les dernières minutes.