PSG - La colère du club à l'encontre de la société de coques en or !

Alors que les Parisiens vont se faire offrir, chacun, une coque en or 24 carats pour téléphone, le Paris Saint-Germain s'est montré très en colère envers la société iDesgin Gold. En effet, le club de la capitale a poussé un coup de gueule à travers un communiqué diffusé sur RMC et Le Parisien.

“Le Paris Saint-Germain n’est d’aucune manière associé à la société Idesign Gold. Cette société usurpe notre nom pour se faire de la publicité, en faisant croire que nous aurions eu recours à ses services pour produire des coques de téléphone en or aux joueurs du Paris Saint-Germain. Cette information est totalement fausse et mensongère et illustre des pratiques étrangères aux valeurs portées par le Paris Saint-Germain. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que la société Idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain." est-il écrit.