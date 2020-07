PSG - La course contre la montre de Kylian Mbappé

Touché par une entorse à la cheville droite, Kylian Mbappé va devoir espérer un petit miracle pour être présent dans dix-huit jours à Lisbonne en quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame (12 août).

Vendredi 24 juillet, 21h40. Le PSG mène 1-0 contre l'AS Saint-Etienne dans une engagée 103e finale de Coupe de France. A la 28e minute de jeu, Kylian Mbappé est découpé par un tacle assassin de Loic Perrin. Le prodige se prend la tête à deux mains, avant qu'une bagarre éclate entre les deux équipes. En larmes au moment de quitter la pelouse, le champion du monde reviendra ensuite sur le banc francilien avec des béquilles. A ce moment précis, l'international français (34 sélections, 13 buts) sait que sa cheville s'est endommagée, mais surtout que cette blessure pourrait l'éloigner un petit moment des terrains.

Le lendemain, le verdict tombe. Après des examens effectués à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine dans la banlieue chic parisienne, l'ancien monégasque s'est vu diagnostiquer une entorse à la cheville droite, mais plus précisément avec une "lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72h d’un point de vue clinique et imagerie", a-t-on pu lire dans un communiqué publié par le club de la capitale hier après-midi. Mardi, la durée d'indisponibilité de l'attaquant francilien sera donc connue, après des tests plus complémentaires et notamment une IRM.

Mission Atalanta

Et si Mbappé est désormais certain de ne pas participer à la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon vendredi prochain, reste désormais à savoir s'il conserve ses chances d'affronter l'Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions. Dans dix-huit jours, le Paris Saint-Germain se rend à Lisbonne pour y disputer le final 8 de la C1. Trois matchs seulement pour soulever la coupe aux grandes oreilles, l'occasion est bien trop unique pour le club de la capitale. Alors que deux semaines devraient au moins priver l'intéressé de football, la durée pourrait s'allonger. Dans ce cas, il resterait trois jours à la star parisienne pour se remettre sur pied. Bien évidemment, sa cheville serait encore fragile, et ses capacités devraient être considérablement réduites.

Kylian Mbappé semble donc attendre un miracle pour aider ses partenaires à battre la troisième meilleure attaque d'Europe (96 buts) qui n'a plus perdu depuis le 20 janvier (Défaite 2-1 contre la SPAL). L'Atalanta peut se frotter les mains, car ce coup du sort ressemble terriblement à une aubaine. Dans ce cas, le PSG pourrait conduire un 4-3-3 avec un trio Sarabia-Icardi-Neymar, ou un 4-4-2 avec les deux derniers cités à la pointe de l'attaque. La course contre la montre est lancée. Plus que dix-huit jours avant le tant attendu rendez-vous face à Bergame.