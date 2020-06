PSG - La décla forte de Juan Bernat sur son avenir

Recruté en provenance du Bayern Munich à l'été 2018, Juan Bernat (29 matchs TCC, 1 but, 7 passes) s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche à Paris. L'Espagnol de 27 ans, qui a un contrat courant jusqu'en juin 2021, se dit très heureux dans la capitale, à tel point qu'il s'imagine bien s'inscrire dans la durée avec le PSG. Une bonne nouvelle pour les dirigeants parisiens, qui souhaiteraient le prolonger.

"J'ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici" explique Bernat à So FOOT, avant d'évoquer son projet : apprendre le Français. "Mais il va falloir que j'apprenne le français. Ça ressemble à un mix entre l’espagnol et le catalan, mais je suis loin de le maîtriser. Je parlais mieux l’allemand que le français. Ça viendra. Je prends des cours, mais il va falloir que je m’investisse un peu plus. Pour l’instant, je ne suis pas très constant dans ce domaine..."