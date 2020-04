PSG - La déclaration d'amour de Sarabia au PSG

Débarqué l'été dernier au Paris Saint-Germain en provenance du FC Séville, contre la coquette somme de 18 millions d'euros, Pablo Sarabia (27 ans) a rapidement pris ses marques dans la Capitale. Le milieu de terrain offensif espagnol (3 sélections, 1 but) est heureux d'avoir rejoint les Rouge-et-Bleu, où il espère bien rester le plus longtemps possible.

"Ceux qui me connaissent savent que je ne cours pas après l’argent. C’est important, mais ce n’est jamais ce qui fera pencher la balance. Si j’ai signé au PSG, c’était vraiment pour progresser. En signant ici, je voulais passer un cap, remporter des titres et intégrer la sélection espagnole. C’est ce qui s’est passé. À Séville, je faisais des passes décisives et je marquais des buts, mais je n’étais pas convoqué en sélection. À Paris, je fais la même chose, et on m’appelle", a expliqué le numéro 19 (4 buts et 3 passes décisives en 21 matches de Liga) chez nos confrères de So Foot, et de préciser : "J’ai envie de m’identifier pleinement à Paris et au PSG. Je suis là pour longtemps". Pour rappel, Pablo Sarabia est sous contrat avec le club parisien jusqu'au 30 juin 2024.