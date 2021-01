PSG - La déclaration de Kylian Mbappé sur son avenir : "Je veux réfléchir où je veux être..."

Au micro de Téléfoot, après son doublé inscrit face à Montpellier, Kylian Mbappé a évoqué sa prolongation de contrat. L'attaquant français de 22 ans est resté très énigmatique sur son futur. Il demande le temps de la réflexion pour être certain de sa décision.

"Envie de prolonger ? On discute avec le club de trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion aussi. C'est une signature, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme avec le PSG. Je suis très heureux ici, j'ai toujours été très heureux, les supporters et le club m'ont toujours aidé et rien que pour ça je serais toujours reconnaissant. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être dans les prochaines années. C'est comme ça que ma réflexion se tourne. Il faudra bientôt faire un choix. Mais je suis heureux ici. Bientôt quand ? Si j'avais la réponse aujourd'hui, je l'aurais dit. Ce n'est pas une volonté de gagner du temps, mais c'est une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an après : 'je veux partir'. Si je signe, c'est pour rester, et c'est pour ça que ça amène une réflexion" a-t-il déclaré.