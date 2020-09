PSG - La direction en colère après les suspicions de cas de coronavirus

Hier, le PSG a annoncé deux cas suspects de coronavirus. Ces deux Parisiens seraient, selon L'Equipe et RMC, Leandro Paredes et Angel Di Maria, en vacances à Ibiza ces derniers jours. Et visiblement, la direction du club de la capitale est très remontée. D'après L'Equipe, on apprend que les dirigeants n'ont que très peu apprécié le départ massif des joueurs aux Baléares. Les réactions pourraient se traduire en "règlements de compte" et la responsabilité du staff serait "pointée" du doigt.

Pour Le Parisien, même son de cloche : le club a répété, avant le départ en vacances, de bien respecter les gestes barrières mais visiblement ces derniers n'ont pas été totalement respecté. Les photos des joueurs et de leurs compagnes, publiées sur les réseaux sociaux, auraient même énervé certains dirigeants. "Colère et agitation dans les arcanes du club" peut-on lire.