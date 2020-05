PSG - La famille Silva veut rester à Paris

Arrivé en 2012 dans les débuts de l'ère Qatari au Paris Saint-Germain, Thiago Silva fait désormais partie des meubles dans la capitale française. A 35 ans, le Brésilien est en fin de contrat le 30 juin prochain et son avenir n'est toujours pas tracé. Actuellement au Brésil où il est confiné avec sa famille, il n'a pas reçu de nouvelles du club pour une prolongation, comme l'a confié sa femme, Isabelle Silva. "Pour le moment, on n'en sait rien. Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans l'ombre, comme tout le monde" a-t-elle confié dans un entretien pour Le Parisien.

Mais du côté de la famille Silva, la tendance est très nette : elle souhaite rester à Paris. "Non, je n'imagine pas ça ! Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris" a-t-elle déclaré.