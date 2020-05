PSG - La femme de Di Maria dégoûtée par son expérience à Manchester

La saison 2014-2015 qu'Angel Di Maria a passée à Manchester United ne restera pas comme la plus aboutie de sa carrière sportive. Cette année fut aussi très compliquée en dehors des terrains pour le milieu argentin, dont la femme Jorgelina Cardoso avait été victime d'une violente tentative de cambriolage à son domicile. L'épouse d'El Fideo revient d'ailleurs, cinq ans plus tard, sur cette expérience difficile outre-Manche. "C'était horrible !", se souvient-elle dans une interview à Los Angeles de la Manana. "Je n'aimais rien de ce qui était là-bas, rien. Les gens y sont tout blancs, bizarres. Tu te balades dans la rue et tu ne sais pas si elles vont te tuer ou autre. La nourriture est dégoutante (...) À deux heures de l'après-midi, il faisait nuit, je voulais me suicider."

Jorgelina Cardoso affirme qu'elle avait pourtant prévenu son mari, lorsqu'ils étaient encore à Madrid, qu'elle ne se plairait pas en Angleterre. "Je me souviens du jour où Angel est arrivé en disant : 'j'ai une offre de Manchester United, ce serait peut-être l'occasion de trouver une sécurité financière...' Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas moyen et qu'il pouvait y aller seul", explique-t-elle. "Il y avait beaucoup d'argent en jeu (...) Quand tu travailles pour une entreprise et que la concurrence arrive avec une offre deux fois plus intéressante, tu la prends !" C'est finalement à Paris, avec un salaire tout aussi convenable qu'à Manchester (1,1 M€ brut par mois), que la famille Di Maria a atterri un an plus tard.