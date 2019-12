PSG - La franche discussion de Kylian Mbappé avec Neymar

Kylian Mbappé est revenu sur une discussion qu'il a eu avec Neymar, au retour de la Coupe du Monde 2018.

Fraîchement élu joueur français de l'année 2019 par le magazine France Football, Kylian Mbappé a fait quelques déclarations croustillantes. L'attaquant français de 21 ans a notamment raconté une discussion importante avec Neymar Junior, au retour du Mondial 2018. Face aux rumeurs concernant une potentielle rivalité entre les deux joueurs, le Tricolore a tenu à faire voeu d'allégeance au numéro 10 parisien.

"Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat. C'était lui (Neymar) la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été bouleversé d'entendre tout ça" explique Mbappé.

"Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j'ai faite c'est d'aller attraper “Ney” pour lui dire : 'Tu as peut-être raté ta Coupe du monde... Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d'Or France Foot cette année car tu n'es pas dans la course, mais je t'assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t'aider'." Voilà ce qui explique, sûrement, la très bonne entente entre les deux hommes sur le terrain.