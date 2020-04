PSG - La gestion de son groupe, son manque des terrains, la reprise... Tuchel se confie

Confiné et en attente d'une reprise qui pourrait, selon lui, faire beaucoup de bien aux gens, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est livré sur l'antenne de PSG TV.

À l'occasion d'une interview accordée sur le site officiel du club, Thomas Tuchel (46 ans), l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est confié sur plusieurs sujets liés au confinement. Après avoir raconté la gestion de son quotidien dans cette situation particulière, le technicien allemand s'est confié sur les échanges très réguliers qu'il entretient avec son groupe et son staff. "On parle beaucoup entre nous avec le staff, on prépare des programmes individuels pour les joueurs, des recommandations. J’envoie des messages aux joueurs avec le programme et je prends des nouvelles mais pas trop. Je les laisse un peu tranquille", a-t-il expliqué. Crise sanitaire oblige, Thomas Tuchel est contraint d'adapter ses habitudes d'entraîneur. Mais ce n'est pas la chose la plus difficile selon lui : "Ce qui est difficile, c’est qu’on ne sait pas quand ça va se terminer. Si on savait quand ça allait finir, on pourrait commencer à parler tactique, état d’esprit… mais là personne ne sait quand ça doit finir", a-t-il avoué.

En attendant d'en savoir plus sur une potentielle reprise de la saison et "d'être ensemble, ça manque beaucoup ça", l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund n'a d'autre choix que de prendre son mal en patience. L'occasion pour lui de revisionner, avec du recul, certaines rencontres de son équipe : "Je regarde beaucoup beIN Sports qui retransmet beaucoup de nos matches. Donc j’ai revu nos deux matches contre Marseille, les matches face à Dortmund, Saint-Etienne, Bordeaux… C’est bien pour regarder les matches tranquillement", a-t-il indiqué, et de conclure son intervention en se montrant philosophe mais également déterminé à retrouver les terrains : "Il y a des choses plus importantes que le football. On souhaite bien sûr la santé pour l’Europe et le monde. J’espère qu’on pourra recommencer à jouer pour distraire tous ces gens qui doivent rester à la maison, dans des situations difficiles parfois, qui ont peur pour leur famille. Le foot c’est une bonne échappatoire".