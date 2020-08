PSG - La grosse feuille de stats d'Angel Di Maria

On attendait Neymar ou Kylian Mbappé, mais c'est Angel Di Maria qui a fait la différence pour le PSG, hier soir contre Leipzig (3-0). De retour de suspension, le gaucher argentin a été impliqué sur les trois buts parisiens, avec une réalisation et deux passes décisives pour Marquinhos et Bernat. Mais ce n'est pas tout. Meilleur passeur de cette édition 2019-2020 de la C1 avec 6 unités, Di Maria a distribué 3 autres passes avant un tir (5 au total). Il a aussi réussi tous ses dribbles (4) et remporté tous ses duels au sol (6).

6 - Angel Di Maria 🇦🇷 v le RB Leipzig hier :



1 but (2 tirs)



2 passes décisives



5 dernières passes avant un tir



100% de dribbles réussis (4/4)



L’Argentin a délivré 6 passes décisives en Ligue des Champions cette saison, plus que tout autre joueur



Soie.