PSG - La grosse mise au point de Leonardo sur sa relation avec Tuchel

Présent sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo a profité des caméras de Canal+ pour tordre le cou aux rumeurs concernant une grosse mésentente avec Thomas Tuchel. Le directeur sportif parisien, dans un français parfait, a dit tout le bien qu'il pensait de l'Allemand, et que leur relation était très saine. "Avec Tuchel c'est très clair, la situation est claire, il a fait quelque chose de fantastique, c'est la meilleure saison de l'histoire du club. C'est un moment de réflexion pour tout le monde. Avec lui, il sait tout ce qu'on pense, il sait la situation du club, on parle tout le temps du mercato. Quand on prend un joueur il y a toujours une conversation. Mais ce n'est pas qu'avec Tuchel, c'est avec tout le monde. Depuis que je suis là, il n'y a pas un joueur qui est venu et que l'on n'a pas parlé ensemble".

La suite se fera-t-elle avec Tuchel ? "Il a encore un an de contrat, on a le temps. C'est normal de se poser des questions car il est arrivé avant moi. Honnêtement, quand je suis arrivé, j'avais le choix de continuer avec l'entraîneur ou pas. Allegri, je ne l'ai jamais contacté, je n'ai jamais parlé avec un entraîneur pour venir ici. Tuchel sera le premier à le savoir. On a une saison positive, on a envie de faire mieux la saison prochaine".