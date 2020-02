PSG - La grosse mise au point de Thomas Tuchel après son clash avec Mbappé

Thomas Tuchel a évoqué, longuement, son altercation avec Kylian Mbappé lors du remplacement de ce dernier, samedi après-midi face à Montpellier.

La conférence de presse d'avant-match du PSG contre Nantes a, logiquement, tourné autour du clash entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel, samedi après-midi contre Montpellier. L'entraîneur allemand, qui rit jaune à chaque fois qu'on lui parle de cet incident, est revenu sur sa déception face à la réaction de l'attaquant français. "J'ai dit que j'étais triste car j'ai dit que c'était un moment extraordinaire pour l'équipe. On a des résultats extraordinaires, on gagne de manière spectaculaire, on a gagné 5-0 et on ne parle pas du match. C'est pour ça que c'était triste. On a parlé d'autres choses mais pas sur le plan sportif" avoue Tuchel. "C'est triste parce qu'on ne parle pas de l'équipe mais on a parlé de Kylian, de Ney. (...) Ce n'était pas nécessaire de parler de cette chose, des choses arrivent. Ce n'est pas des choses personnelles, mais des choses entre un joueur qui ne veut pas sortir, un entraîneur qui a des raisons pour faire ça et qui a des joueurs sur le banc qui ont mérité de jouer. Ca arrive. Le problème est qu'il y a des caméras, des journalistes, des spectateurs (sourire). Ils veulent parler de cette chose là et c'est pour ça que je suis triste. Nous avons donné l'occasion de parler d'autres choses que de football".

L'Allemand est aussi revenu sur sa prise de parole devant le groupe hier. "J'ai parlé avec Leo bien sûr, et on a parlé généralement comme on a toujours fait à 11 heures du matin de ce match là. C'était une situation de ce match. Les paroles ? Ca reste dans le vestiaire. C'est entre moi, l'équipe et le staff". Relancé sur sa gestion du temps de jeu de ses stars, Tuchel a pris en exemple sa décision de commencer la rencontre sans Mauro Icardi ni Edinson Cavani. "Si je veux être un politicien, je dois travailler dans la politique. Je suis entraîneur, je pense seulement au sportif. Avec toutes les autres choses, je perds ma tête et je ne veux pas. J'ai pris la décision de laisser Mauro et Edi sur le banc et commencer avec Sarabia, les deux n'aiment pas mais c'est un choix sportif car on a trouvé que c'était mieux de jouer avec un gaucher et un droitier. (...) Je ne vais pas penser : "ah, c'est peut être difficile de laisser les deux". C'est un choix sportif et je suis absolument convaincu qu'à la fin le vestiaire et tous les joueurs comprennent les choix sportifs car je dois prendre des décisions".

"Si je commence à faire des choix politiques, je suis perdu"

Pour Tuchel, ce n'est pas plus facile de sortir Mbappé plutôt que Neymar. Tout son cheminement s'organise selon le scénario du match et les prochaines échéances. "C'est la même chose avec des changements. J'ai décidé que le match est fermé, c'était la possibilité de laisser Kylian et Pablo sortir et de ne pas changer de structure sur le terrain. Mauro et Edi ont joué quelques minutes car ils l'ont mérité. Julian pouvait continuer à la place de Neymar mais je n'ai pas peur, j'ai décidé. Leo Paredes était titulaire à Pau et capitaine, il a fait un match extraordinaire et je voulais lui donner des minutes" se justifie-t-il. "C'est dur dur dur à accepter pour certains joueurs mais à la fin, ce sont des choses sportives que les joueurs peuvent accepter. Si je commence à faire des choix politiques, je suis perdu à mon avis. Je vais prendre quoi comme décision, seulement sortir Tanguy Kouassi car c'est le plus jeune ? Non ce n'est pas possible".