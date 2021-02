PSG - La menace de Kylian Mbappé à Jordi Alba

Hier, le match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain a été tendu. On l'a vu dans les échanges entre Griezmann et Piqué, mais aussi entre Jordi Alba et Mbappé. En effet, la Cuatro a notamment récupéré une séquence où ça a chauffé entre les deux joueurs. "Moi dans la rue, je te tue", a ainsi dit le Français au latéral catalan dans un espagnol parfait. Piqué s'est interposé : "tu vas tuer qui toi ?" , avant qu'Alba laisse finalement passer : "il est encore en train d'apprendre". Ces moments sont des faits de jeu réguliers, mais qui n'entrainent aucune suite.