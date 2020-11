PSG - La métaphore de Leonardo sur l'avenir de Thomas Tuchel

Au cours d'un live youtube où il a répondu à énormément de questions des supporters, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a évoqué tous les sujets. Le dirigeant brésilien a d'ailleurs fait une petite métaphore pour faire le point sur l'avenir de Thomas Tuchel et n'annonce pas officiellement que l'Allemand ne prolongera pas à Paris.

"On nous demande pourquoi on ne resigne pas (Tuchel). On a le temps, ce n'est pas encore le moment de faire des bilans. La situation est compliquée. L'avion a décollé, on est là et on va voir où on va. On est là pour créer le moins de problèmes possibles et travailler. Les 40 jours au retour de la trêve vont être très importants" a-t-il déclaré. Espérons, pour Tuchel, que l'avion ne crashe pas en plein vol.