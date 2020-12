PSG - La méthode du futur entraîneur Mauricio Pochettino en détail

Très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino (48 ans) est réputé pour son exigence et son fonctionnement intense. En choisissant l'ancien manager de Tottenham, dont l'arrivée devrait être officialisée prochainement, les dirigeants du club de la capitale envoient un signal très clair à leur effectif. L'exigence sera particulièrement élevée. En contact avec l'Argentin depuis ses années parisiennes (2001-2003), Luis Fernandez (61 ans) met en valeur son pragmatisme : "Mauricio est quelqu'un d'intelligent. Il a un regard précis sur ce qu'est le Championnat anglais, dans l'engagement, dans l'intensité. Il va s'adapter à la France et à l'effectif qu'il a. Pourquoi changerait-il de méthode ? Non. Il va apporter des retouches et s'adapter", a confié le consultant pour L'Equipe.

Reste désormais à savoir si sa future équipe va s'adapter à son rythme, notamment les stars parisiennes. Des anciens joueurs de Tottenham lorsque Pochettino était l'entraîneur ont tenu à s'exprimer sur le sujet pour le quotidien français."Ce que veulent Neymar et Mbappé, c'est gagner. Mbappé, s'il n'avait que du talent, il n'aurait fait qu'un an. Ce sont des compétiteurs de haut niveau donc si on les persuade que la victoire passe par ça (l'effort), ils le feront", évoque Stambouli, ancien joueur des Spurs (2014-2015) et du PSG (2015-2016). "Son exigence est énorme. Mais il va faire en sorte, avec les vidéos, avec les discours, que tu te battes pour lui et pour le collectif. Je ne sais pas comment il fait, mais il a la capacité de te transmettre cette exigence, de te faire comprendre que ton intérêt individuel passe après. En fait, sur le terrain, c'est concret, il te montre pourquoi cette course-là, ce pressing, il est essentiel pour le groupe", a rajouté Georges-Kévin Nkoudou (passé par Tottenham entre 2016 et 2019), désormais joueur de Besiktas. Alors, Pochettino réussira t-il à imposer son style ?