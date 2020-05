PSG - La mise au point de Kays Ruiz-Atil

"Après si le PSG ne veut pas me faire m'entraîner avec les pros, il y a d'autres clubs. Ce n'est pas au PSG que ça va se terminer. Il y a des clubs qui m'ont proposé de m'entraîner avec les pros et descendre en réserve pour les matchs", a lâché Kays Ruiz-Atil (17 ans), jeune milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain, hier au cours d'un live Instagram. Des propos qui ont, très vite, fait couler beaucoup d'encre. Ce jeudi, toujours sur le célèbre réseau social, le jeune joueur, sous contrat chez les Rouge-et-Bleu jusqu'au 30 juin 2021, s'est fendu d'une mise au point.

"Par le biais de ce communiqué, je tiens à préciser mais surtout clarifier ma situation actuelle. Tout d’abord je tiens à corriger la mauvaise interprétation de certains de mes propos. Je suis jeune et je déborde d’ambition je ne pense pas que c’est une défaut...mon éducation m’oblige par moment à dire ce que je pense avec l’humilité qui me caractérise. Ma priorité est de rendre à mon club formateur tout ce qu’il m’a donné à travers la qualité de sa formation mais aussi le souci de mon bien être personnel. Je souhaite m’inscrire dans la durée afin de continuer à progresser et m’épanouir dans le futur. 🔵🔴 ALLEZ PARIS", a-t-il posté.