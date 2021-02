PSG - La mise au point de Leonardo sur les discussions avec Kylian Mbappé pour prolonger

Invité de France Bleu Paris ce jeudi matin, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a fait quelques déclarations sur les négociations autour d'une prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Selon le directeur sportif parisien, les discussions vont bon train et il faudra prendre rapidement une décision.

"Depuis qu'il a commencé à Monaco, il fait des choses tellement uniques, énormes qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point, J'entends Kylian veut des responsabilités, il en a déjà. Par rapport au contrat, on parle, ça fait longtemps qu'on parle. On est toujours plus clair sur ce qu'on veut, je pense qu'on va arriver au moment où on doit prendre une position et une décision. On arrive à chaque fois plus proche de ce moment là. C'est normal. Il y a une bonne ouverture du dialogue. On va arriver au moment de décider." a-t-il déclaré.