PSG - La négativité avant Dortmund ? 'C'est un peu de notre faute' avoue Tuchel

A une semaine tout pile du déplacement à Dortmund, dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des Champions, Thomas Tuchel a fait un saut en conférence de presse. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué, notamment, la négativité tant décriée par Leonardo dimanche sur Canal+. Mais pour l'Allemand, cette atmosphère négative est en partie de la faute du PSG, qui multiplie les échecs ces dernières années.

"On peut dire que c'est aussi de notre faute parce que le PSG a une histoire comme ça, contre Man United et les années précédentes. On ne peut pas attendre que tout le monde soit super positif. Mais pour moi, ça ne change rien, on est ici au Camp des Loges, on est très très heureux d'arriver encore en 8es et on est reconnaissant de jouer la Ligue des Champions. C'est un rêve pour tout le monde. On peut seulement avoir une influence sur le contexte" glisse Tuchel. "On doit accepter le contexte, après Man United, j'ai dit aux gars : "on réessaiera encore". On a joué en phase de poules et après ce sont les huitièmes, c'est comme ça. Quand on te dit de ne pas penser à un éléphant rose, tu penses à un éléphant rose... Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, on est confiant, on s'est amélioré, on a un bon groupe. Le premier match n'était jamais un problème, et tout le monde parlera de ce deuxième match. Ce n'est pas grave, c'est du sport, ça doit rester du sport."