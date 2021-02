PSG - La nouvelle déclaration de Kylian Mbappé sur son avenir

Hier, Kylian Mbappé a inscrit un triplé, ce qui a permis au Paris Saint-Germain de s'imposer sur le terrain du FC Barcelone dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-4). Apres sa performance 5 étoiles, l'international français, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club de la capitale, a été interrogé sur son avenir par RMC Sport.

"La question de mon avenir revient souvent, mais ce n'est pas que ça. Ce serait 'con' de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire que je ne veux pas prolonger car on a perdu, ce serait ridicule. Certains l'ont dit en Espagne ? Faut les laisser parler, je n'écoute pas trop ce que les gens disent à ce sujet. La vérité, c'est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. Je l'ai toujours dit, je suis heureux ici et avec ce genre de match, je suis encore plus heureux", a répondu le Parisien.