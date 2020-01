PSG - La position de Thomas Tuchel dans le dossier Edinson Cavani

Thomas Tuchel a évoqué l'avenir d'Edinson Cavani en conférence de presse. Conscient des difficultés de l'Uruguayen, en cruel manque de rythme depuis le début de la saison, l'Allemand ne s'oppose pas au départ de son attaquant.

Thomas Tuchel a été de nouveau interrogé sur le cas Edinson Cavani, ce mardi après-midi, en conférence de presse. L'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain s'est notamment appuyé sur les déclarations de Leonardo ce week-end pour conforter sa position sur le dossier du Matador. "J’ai le même avis (que Leonardo). J’aime ce groupe avec tous ces joueurs. On ne veut pas perdre un joueur mais ça peut arriver. C’est la réalité. On va attendre mais peut-être qu’il n’arrivera rien. Je suis calme. Edi est notre joueur et je suis heureux comme ça. Si les choses changent OK, on doit s’adapter. Mais si, si, si… On devra réfléchir encore" explique Tuchel, un brin agacé.

Toutefois, l'entraîneur est bien conscient que l'Uruguayen meurt à petit feu du côté du Parc des Princes, notamment en raison de son faible temps de jeu. "C’est toujours comme ça pour les gars qui ont de la qualité, qui sont habitués à jouer tous les trois jours au haut niveau. Cette situation change maintenant car il est sur le banc et manque de minutes, de rythme et de confiance" avoue Tuchel. "C’est le plus important, notamment pour les attaquants. Mais c’est comme ça dans les grands clubs où la concurrence est forte. La situation n’est pas facile pour lui. Je comprends ça. Je suis heureux qu’il reste positif et professionnel. Si quelqu’un est blessé, on a un remplaçant extraordinaire. S’il retrouve le rythme, il peut aussi mettre quelqu’un d’autre sur le banc. Mais s’il manque encore plus de rythme, c’est difficile d’aider juste sur un match".

L'Allemand va donc attendre quelques jours avant de clarifier la situation avec le meilleur buteur de l'histoire du club. "Leo a dit la situation. On est en janvier et pour clarifier la situation, on doit attendre quelques jours. Après, il doit se battre pour sa place et retrouver le rythme. Dans cette saison il est plus blessé, un peu trop, ce n'est pas sa faute mais ce n'est pas la notre non plus". Jusqu'au dernier jour du mercato, Edinson Cavani va alimenter les rumeurs mercatos...