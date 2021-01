PSG - La position très claire de Leonardo pour les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé

Le directeur sportif du PSG Leonardo a pris la parole concernant l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar, en fin de contrat en 2022. Visiblement, les deux joueurs ont envie de poursuivre le projet parisien.

Leonardo sort du silence et, comme souvent, cela n'est pas pour rien ! En effet, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a pris la parole pour évoquer les discussions autour des prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé. Le Parisien explique, très clairement, que ceux qui ne sont pas à fond dans le projet peuvent partir. Mais visiblement, ce n'est pas le cas pour les deux Superstars parisiennes, sous contrat jusqu'en juin 2022.

"J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux, confie le Brésilien. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier: 'S'il te plaît, reste'. C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là" a-t-il déclaré. De bonne augure pour l'avenir du club de la capitale ?